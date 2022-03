Juventus, doccia gelata per i tifosi: l’annuncio spiazza tutti

La Juventus ha iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato: arrivata la notizia negativa che spiazza i tifosi.

La Juventus, dopo l’eliminazione in Champions League patita per mano del Villarreal, ha iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato. La prestazione negativa di Daniele Rugani (autore del fallo ha portato al primo rigore) unita ai sempre più costanti problemi fisici subiti sia da Giorgio Chiellini che da Leonardo Bonucci rendono infatti impellente un colpo in difesa.

Nella giornata di oggi si è parlato di un accordo con Antonio Rudiger, che al termine della stagione lascerà il Chelsea dopo aver rifiutato tutte le proposte ricevute dal club riguardanti il rinnovo del contratto. Per il tedesco, in particolare, è pronto un ingaggio da 6.5 milioni e un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico bianconero.

La fumata bianca, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è da considerare imminente ma in realtà le cose starebbero diversamente. Le parti sono sì in contatto ma nulla è stato deciso, con il giocatore che si sta ancora guardando intorno in attesa di scegliere la sua prossima destinazione.

Juventus, doccia fredda Rudiger: nessun accordo ancora

Un quadro confermato su Twitter dal giornalista Romeo Agresti il quale si è espresso così sull’argomento. “La Juventus segue la sua situazione, ma ad oggi non c’è alcun accordo. Soprattutto perché la concorrenza – a suon di milioni – è delle più agguerrite. Vedremo”. La corsa al tedesco rimane quindi aperta.

A lui, ad esempio, sono molto interessati il Bayern Monaco (che lascerà partire a parametro zero Niklas Süle) ed il Real Madrid, che sogna di ripetere l’operazione che nella scorsa estate aveva consentito di portare alla Casa Blanca David Alaba. I bianconeri restano vigili e a breve proveranno a concretizzare il colpo, in modo tale da bruciare le altre contendenti ed evitare pericolose aste al rialzo. Allegri, intanto, incrocia le dita.