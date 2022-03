Juventus-Salernitana, Dybala e la doppia sorpresa di Allegri

Juventus-Salernitana per l’immediato riscatto bianconero dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Villareal. Allegri potrebbe riaffidarsi a Dybala dal primo minuto

Coltello tra i denti e caccia all’immediata vendetta dopo il deludentissimo addio alla Champions League. La Juventus si prepara a spingere il piede sull’acceleratore per salvaguarda il 4° posto e la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions.

Contro la Salernitana, come rivelato nelle scorse ore, Allegri potrebbe affidarsi a Dybala dal primo minuto. L’attaccante argentino, ormai totalmente recuperato dopo il recente infortunio, potrebbe affiancare Morata al centro dell’attacco bianconero. Possibile panchina per Vlahovic, diffidato.

A centrocampo non ci sarà Locatelli, positivo al Covid-19. Allegri passerà al 4-4-2 con Rabiot e Arthur al centro, con Cuadrado e Bernardeschi sugli esterni. In difesa difficilmente Chiellini e Bonucci recupereranno. Il capitano bianconero potrebbe accomodarsi nuovamente in panchina come contro il Villareal. Bonucci, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà convocato.

Juventus-Salernitana, Vlahovic in panchina perchè diffidato?

Vlahovic potrebbe partire dalla panchina perchè diffidato e quindi a rischio per la prossima giornata di campionato contro l’Inter. L’attaccante serbo potrebbe essere risparmiato per evitare complicazioni in vista del match contro i nerazzurri. In attacco ci sarà sicuramente Morata, mentre resta vivo il ballottaggio tra Dybala e Kean. In porta confermato Szczesny: nessuna chance per Perin. Di seguito le probabili formazioni del match di questa 30^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly L, Radovanovic; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. All. Nicola