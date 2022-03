Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Udinese, match delle ore 15.00 del trentesimo turno del campionato di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Napoli-Udinese, match che apre il sabato della trentesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 15.00, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, la formazione azzurra guidata da Luciano Spalletti ospita i friulani di Gabriele Cioffi. Il match mette in palio punti importantissimi per i partenopei che potrebbero momentaneamente agganciare il Milan di Stefano Pioli al primo posto in caso di vittoria.

Spalletti ed il Milan, infatti, sono separati da soli tre punti in classifica generale di Serie A. Ha altri obiettivi, invece, l’Udinese, appollaiato a quota 30 punti nella parte destra dell’elenco. I friulani cercano la vittoria per agguantare la matematica salvezza il prima possibile. A dare il via al match è il signor Forneau di Roma, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Cecconi. Al VAR, invece, il duo formato da Nasca e Vivenzi.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Soppy, Jajalo, Makengo, Samardzic, Ballarini, Pussetto, Nestorovski.