Italia, Mancini ha deciso: la strategia per i Playoff del Mondiale

Italia, per la gara contro la Macedonia le novità non mancano: il CT Roberto Mancini ha già delineato la strategia per passare il turno.

La Nazionale italiana è pronta a scendere in campo contro la Macedonia. Servirà una vittoria per poter accedere al match contro il Portogallo e provare l’assalto al Mondiale in Qatar in programma quest’anno. Nella giornata di ieri il CT Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per i prossimi impegni: in lista ci sono i migliori trentatré calciatori del paese.

Non ci sarà Mario Balotelli, a cui è stato preferito Joao Pedro, l’attaccante del Cagliari. Fuori Super Mario, dentro la new entry Matteo Politano del Napoli. L’attacco, però, non è il solo reparto in cui ci saranno novità.

Italia, novità in difesa contro la Macedonia

Mancini, infatti, deve fare i conti con le noie fisiche di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, fermi ai box per alcuni problemi. I due non sono in perfetta condizione fisica e per questo motivo servirà studiare la giusta strategia per arrivare al match contro la Nazionale di Igor Angelovski nella forma migliore.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ prova ad anticipare le mosse del commissario tecnico italiano. Particolari riflessioni vanno fatte, dunque, sulla difesa che potrebbe essere ridisegnata. Tutto dipenderà dal derby di Roma che vedrà uno contro l’altro Gianluca Mancini e Luiz Felipe, in corsa per una maglia da titolare.

La coppia di centrali più accreditata, però, è quella formata dal duo tutto mancino Acerbi e Bastoni. Il difensore della Lazio e quello dell’Inter sono già scesi in campo contro il Belgio in Nations League, contro la Lituania ed il Galles.