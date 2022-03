Mourinho si scaglia contro Zeman: stoccata impietosa al boemo

Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato di tanti temi ed ha anche ‘risposto’ a Zeman

C’è grande attesa per il derby di Roma ed alla vigilia del confronto tra Lazio e Roma non potevano mancare le dichiarazioni di un grande ex come Zdenek Zeman. Il tecnico, intervistato al Corriere dello Sport, ha parlato della sfida tra Maurizio Sarri e Josè Mourinho dando il suo parere sulla squadra favorita.

Per Zeman la Lazio è favorita in vista di questo delicato quanto fondamentale match, ma questo commento non è piaciuto al tecnico giallorosso Josè Mourinho. In conferenza stampa il portoghese ha dichiarato:

“Non ti aspetti che un tecnico con 25 titoli possa rispondere ad uno che ha vinto 2 volte la Serie B. Posso rispondere se mi fate domande su Trapattoni o su Capello, ma non su Zeman. Per favore… semplicemente non posso affatto rispondere”.

Roma, non solo Zeman: Mourinho fa il punto in vista del derby

In vista del derby della Capitale il tecnico portoghese ha rassicurato circa le condizioni del centrocampista giallorosso Pellegrini. Il calciatore era in forte dubbio, ma il tecnico ha confermato che Pellegrini sarà del match.

Sul derby il tecnico invece ha continuato: “L’ambiente sarà più bello, gli ultimi derby si sono giocati a porte chiuse e non era bello. Adesso si torna quasi alla normalità, il derby senza tifosi non è derby. L’approccio alla gara? E’ sempre importante, non solo domani. Lottiamo tutte le gare e nelle ultime abbiamo fatto del nostro meglio”.