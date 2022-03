“Rigore clamoroso”: Napoli-Udinese nel caos, scoppia la polemica

Nell’anticipo di Serie A importante vittoria del Napoli che supera in rimonta l’Udinese e raggiunge il Milan in vetta alla classifica.

Grande vittoria del Napoli di Luciano Spalletti nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Gli azzurri hanno ribaltato nella ripresa il match con l’Udinese trascinati da un super Victor Osimhen. Grazie a questo successo, il Napoli raggiunge in classifica il Milan e sorpassa momentaneamente l’Inter in vista dei match delle prossime ore.

Bella vittoria ma anche cattive notizie per Spalletti. Il tecnico ha perso Rrahmani e Osimhen per il prossimo match contro l’Atalanta (i due erano diffidati) e Giovanni Di Lorenzo per infortunio. Grosse tegole in vista di un match molto importante in chiave scudetto.

Il match tra i due club sta generando tante polemiche sui social: i tifosi su Twitter si sono scatenati per un presunto fallo di Mario Rui su Soppy. L’intervento del portoghese secondo alcuni era ‘rigore clamoroso’ e ci sono state tante polemiche anche per l’espulsione al difensore bianconero Pablo Mari.

Napoli-Udinese, ennesima polemica della stagione

La polemica sul presunto rigore non concesso all’Udinese è l’ennesima degli ultimi turni che coinvolge gli arbitri italiani. La scorsa settimana ci sono state critiche per un rigore non concesso al Torino contro l’Inter ed ogni settimana ci sono polemiche furibonde nei post partita.

Proprio nel pre partita il dirigente bianconero Pierpaolo Marino si è lamentato per i recenti errori arbitrali, non ultimo quello arrivato nell’ultimo turno di campionato contro la Roma. I giallorossi trovarono il pari con Pellegrini grazie ad un rigore molto contestato nei minuti di recupero.