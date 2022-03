Napoli, che rimonta con l’Udinese: Osimhen da urlo trascina gli azzurri

Il pomeriggio di Serie A alle 15:00 è lo scenario di Napoli-Udinese, con gli azzurri che hanno una ghiotta chance per la vetta.

Prima di Inter e Milan, in campo scende il Napoli. Il weekend di Serie A si preannuncia più interessante che mai, con le tre squadre che si muovono al vertice della classifica in 4 punti totali di distacco. In testa al momento ci sono i rossoneri, che sfideranno il Cagliari, e subito dopo il Napoli a -3. L’Inter dovrà stare a sperare in una caduta delle prime due per poter quantomeno risalire al secondo posto. I nerazzurri sono attesi dal match complicato contro la Fiorentina.

Grande protagonista di giornata per gli azzurri è stato Victor Osimhen. Il nigeriano si conferma come elemento fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra di Luciano Spalletti: è lui, durante il secondo tempo, a cambiare il cartellino del match e portare i suoi in doppio vantaggio.

L’Udinese è protagonista comunque di una buona performance, salvo restare in 10 uomini all’82’ a causa dell’espulsione di Pablo Marì.

Napoli-Udinese, la sintesi del match di Serie A

Scambio di occasioni abbastanza costante nel primo tempo di Napoli-Udinese. La squadra ospite dopo il primo quarto d’ora fa uno squillo: un traversone di Molina è per Beto, che ci prova senza successo di testa, in area. Poco dopo rispondono gli azzurri con un colpo di testa impreciso di Insigne, su cross di Politano. A sbloccarla però è l’Udinese. Al 22′ è gol di Deulofeu: Pereyra lo serve e dal limite dell’area lo spagnolo mette in difficoltà Ospina con una conclusione ben angolata. Ancora alla mezz’ora Deulofeu tenta di far raddoppiare la sua squadra dalla bandierina; il corner si trasforma in un’occasione che Marì non sfrutta di testa. Il Napoli continua nel possesso palla e si costruisce la sua chance con Insigne, il cui tentativo finisce in angolo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-1.

Nel secondo tempo lo spartito cambia perché il Napoli riesce a capitalizzare le occasioni. Al 52′ arriva la rete del pareggio da parte di Osimhen. Un calcio piazzato di Mario Rui ne favorisce il colpo di testa vincente. Gli azzurri dettano i tempi della sfida e ottengono l’occasione giusta per passare in vantaggio. In rete va ancora il nigeriano al 63′ tramite un cross di Di Lorenzo. Osimhen ruba il tempo a Marì e raddoppia. Poco dopo, flessione del ritmo anche a causa di uno scontro di gioco, di cui paga le conseguenze Di Lorenzo, che viene sostituito al 79′. All’82’ l’Udinese sopporta l’espulsione di Pablo Marì, il quale viene sanzionato dal direttore di gara a causa di un fallo scomposto su Zielinski. In 10 si complica per gli ospiti e infatti si susseguono le azioni di contropiede del Napoli. Dopo 6′ di recupero, il Napoli vince la sfida contro l’Udinese per 2-1.

La classifica

Milan 63 punti; Napoli 63; Inter* 59; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina* 46; Sassuolo 43; Verona 41; Torino* 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese* 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno