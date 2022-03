L’Inter perde ancora terreno: altro pareggio a San Siro, esulta la Fiorentina

La sintesi della sfida del pomeriggio di Serie A: un Inter-Fiorentina importante per le ambizioni di entrambe le squadre in campionato.

L’Inter è chiamata alla vittoria, dopo quella del Napoli per 2-1 contro l’Udinese. Senza i tre punti, la vetta si allontana di più per i nerazzurri, in attesa di capire se il Milan riuscirà contro il Cagliari a confermarsi allungando sui 63 punti degli azzurri di Spalletti.

La Fiorentina di Italiano invece si avvicina alla sfida con la necessità di confermare il trend più o meno positivo delle ultime settimane. Trattandosi di un match esterno a San Siro, riesce comunque a dominare bene la situazione e a mantenersi sempre in partita.

Dopo un primo tempo più o meno contenuto in quanto a pericolosità e occasioni, il secondo tempo è quello che dà spazio ai gol ma da nessuna delle due parti sono sufficienti per imporsi del tutto.

Inter-Fiorentina, la sintesi del match di Serie A

Il primo tempo di Inter-Fiorentina è stato all’insegna di poca supremazia da ambo le parti. In particolar modo, i nerazzurri sono andati in difficoltà all’inizio, mentre la squadra di Italiano ha impiegato meno tempo a prendere le misure. Nessun gol, ma due conclusioni viola impensieriscono Handanovic: da fiori ci provano sia Nico Gonzalez che Saponara. Dopo la mezz’ora, Vidal s’inserisce e tenta la conclusione, che finisce con un nulla di fatto così come nel caso di Dzeko, il cui tiro viene respinto da Terracciano. Al 40′ arriva il gol dell’Inter con Lautaro, che approfitta di un cross di Dumfries, poi deviato da Biraghi. La rete viene annullata per la posizione irregolare dell’argentino.

La classifica

Milan 63 punti; Napoli 63; Inter 60; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina 47; Sassuolo 43; Verona 41; Torino* 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese* 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno