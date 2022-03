Inter-Fiorentina, tifosi furiosi: dura polemica contro i nerazzurri

Il primo tempo di Inter-Fiorentina si è concluso sullo 0-0 e sui social nel mirino dei tifosi finisce un atteggiamento in particolare dei nerazzurri.

I nerazzurri così come i rossoneri sono chiamati questo pomeriggio a rispondere alla vittoria del Napoli contro l’Udinese. Gli azzurri sono giunti ai 63 punti, necessari per raggiungere il Milan primo, in attesa di capire cosa farà la squadra di Pioli contro il Cagliari. La sfida sulla carta più complessa forse è toccata proprio al gruppo di Simone Inzaghi, che fronteggia la Fiorentina di Italiano.

Il primo tempo della sfida evidentemente non è stato troppo entusiasmante e infatti si è concluso sullo 0-0. Un risultato che già è diventato polemica sui social, non tanto perché l’Inter non sia ancora riuscita ad andare in rete, quanto per la pochezza del gioco mostrato.

Secondo il parere degli appassionati, l’intensità e la strategia dei nerazzurri stanno calando e stanno raggiungendo dei picchi di insufficienza non mostrati fino a questo punto della stagione.

Inter-Fiorentina, dopo il primo tempo è polemica sui social: il motivo

“Malissimo…nel primo tempo Italiano sta prendendo a calci nel sedere tatticamente Inzaghi…se la Fiorentina averse fatto 1 o 2 goal nulla da dire. Male l’impostazione tattica, un sacco di errori tecnici, solo una cosa positiva c’e’ il secondo tempo”, ha commentato ad esempio l’utente Federico su Twitter. Giorgio Modino è ad esempio d’accordo: “Involuzione incredibile di questa squadra che ormai sa solo passare palla indietro. Irriconoscibili, tutti fermi, nessuno corre più, nessuno si propone”.

Ormai quanto visto durante il girone d’andata e fino a qualche settimana fa pare un ricordo rispetto a quanto al momento per la fragilità delle idee e la poca padronanza del gioco: “Vi ricordate quando riuscivamo a dare un pallone giocabile agli attaccanti? Quando tiravamo a porta”. “Siamo sicuri che il problema dell’Inter sia Handanovic?”, è la chiosa di un altro tifoso e forse ciò che più invita a riflettere, considerato che il portiere sloveno è stato preso di mira ma evidentemente è un capro espiatorio.