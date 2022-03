Atalanta, gol all’esordio in A per Cissè: Mihajlovic si arrende a Gasperini

Bologna-Atalanta è appena finita. Allo Stadio Renato Dall’Ara la sfida tra Sinisa Mihajlovic si è conclusa 0-1 dopo novanta minuti.

Bologna-Atalanta è finita da pochissimi minuti. Un solo gol e Gasperini vincitore nella sfida che ha chiuso il trentesimo turno di Serie A 2021/2022. Sorride il tecnico dell’Atalanta che torna alla vittoria dopo una sconfitta e un pareggio. Gli ultimi tre punti conquistati risalivano alla sfida contro la Sampdoria dello scorso 28 febbraio, quando la Dea si impose per 4-0 sui blucerchiati.

Decisiva la rete al minuto 83 del giovanissimo Cissè, subentrato nei minuti finali della sfida. Niente da fare per Sinisa Mihajlovic che resta bloccato a quota 33 punti al tredicesimo posto in elenco. Sale al sesto posto a 51 punti ed aggancia la Roma, invece, la formazione bergamasca.

Bologna-Atalanta, la sintesi del match

Una sola rete nella sfida tra Bologna e Atalanta che chiude la domenica ed il trentesimo turno di campionato. Dopo un primo tempo pirotecnico, ricco di occasioni da gol sciupate da una parte e dall’altra, nei minuti finali della ripresa a segnare il gol vittoria è Moustapha Cissé, giovane attaccante classe 2003 alla prima convocazione in Serie A, entrato in campo al minuto 66 al posto di uno stanchissimo Muriel.

Al minuto 83, il numero 99 raccoglie e sfrutta al massimo un assist vincente di Pasalic che lo serve a tu per tu con Skorupski. La sua conclusione da distanza ravvicinata buca il portiere degli emiliani che non può far altro che raccogliere la sfera in fondo alla rete.

Classifica Serie A

Milan punti 66; Napoli 63; Inter* 60; Juventus 59; Roma e Atalanta* 51; Lazio 49; Fiorentina* 47; Sassuolo# 43; Verona 42; Torino* 35; Bologna* e Empoli 33; Udinese** 30; Spezia e Sampdoria 29; Cagliari 25; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno