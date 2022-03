Tutto pronto per Bologna-Atalanta, match che chiude il trentesimo turno di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 20.45.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Bologna-Atalanta, match che chiude il trentesimo turno del campionato di Serie A 2021/2022. Atto finale della domenica di campionato prima della pausa per le gare della Nazionale di Roberto Mancini.

Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, la formazione emiliana di Sinisa Mihajlovic ospita i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Entrambe le squadre puntano alla vittoria finale per conquistare tre punti utili alla classifica generale e ritrovare le certezze perdute nelle ultime giornata di campionato.

Mihajlovic naviga in acque sicure, ma non riesce a vincere da ben tre gare. Nelle ultime tre uscite, infatti, i suoi hanno conquistato solo due pareggi ed una sconfitta. Anche l’Atalanta non sta vivendo il suo periodo migliore. A dare il via alla partita è il signor Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Bottegoni. Al VAR, invece, il duo formato da Piccinini e Tegoni.

Bologna-Atalanta, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Orsolini, Arnautovic. A disposizione: Molla, Bardi, Binks, Dijks, Kasius, Viola, Aebischer, Vignato, Falcinelli, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pessina; Pasalic, Muriel. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Scalvini, G. Pezzella, De Nipoti, Freuler, Mihaila, Cisse. Allenatore: Gasperini.