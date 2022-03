DIRETTA Venezia-Sampdoria: segui la partita LIVE

Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo e si affrontano Venezia e Fiorentina.

Due squadre che non se la passano assolutamente bene, e che hanno assoluto bisogno di punti per provare a puntare alla salvezza. Certo, attualmente quella che sta messa peggio è senza dubbio la squadra di Paolo Zanetti nel pieno della zona retrocessione. Ben tre sconfitte consecutive ed un calendario difficile, che trova proprio nella sfida di oggi la possibilità di dare uno scossone a tutta la stagione. Da qui alla fine dell’anno ogni partita sarà utile per provare a vincere, soprattutto quando si tratta di scontro diretti.

Sta messa meglio la Sampdoria di Marco Giampaolo, ma la salvezza è tutt’altro che scontata. Anche per i blucerchiati si prepara un rush finale di stagione molto complesso, dove ogni punto dovrà diventare una priorità. Anche per i blucerchiati serve invertire un trend negativo che dura da tre partite, dove la Sampdoria è andata incontro ad altrettante sconfitte.

Venezia-Sampdoria, le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Bertinato, Mateju, Ceccaroni, Fiordilino, Ullmann, Svoboda, Peretz, Tessmann, Nani, Kiyine, Nsame.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, A. Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Audero, Conti, Magnani, O. Colley, Murru, Askildsen, Vieira, Rincon, Trimboli, Giovinco, Sabiri, Supriaha.

ARBITRO: Orsato

Guardalinee: Costanzo-Passeri

Quarto Uomo: Camplone

Var: Banti

Avar: Carbone