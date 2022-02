Torino-Venezia, caos nel finale: gol annullato ed impresa per Zanetti

Da pochi minuti è terminato la partita tra il Torino ed il Venezia con il risultato di 1-2 a favore dei lagunari.

Pronti, via ed il Torino di Juric passa già in vantaggio al 5′ con il destro a volo di Brekalo, su assist di Sinko, sfruttando anche un intervento non perfetto da parte di Lezzerini. Al 14′ i granata sono ancora pericolosi con Bremer, però il colpo di testa del brasiliano termina alto sopra la traversa.

Per la prima mezz’ora il Venezia non ha dato segni di vita, ma all’improvviso, 38′ per l’esatezza, arriva il pareggio dei lagunari. A segnare il gol per la squadra di Zanetti è Haps, lasciato tutto solo dai difensori granata a due passi da Milinkovic-Savic, con un colpo di testa, imbeccato da un ottimo cross da parte di Crnigoj.

Il primo tempo si conclude con il tentativo di Singo, che di testa manda fuori. La ripresa inizia subito con il gol del Venezia. Al 47′ Aramu sfonda sulla sinistra e la mette in mezzo per Crnigoj, che batte Milinkovic-Savic con un grande conclusione di sinistro. Il Torino tenta di pareggiare, ma non riesce a farlo in maniera organizzata.

Il Torino ci prova, ma è il Venezia a portare a casa i tre punti

Al 61′ c’è il tentativo di Rodriguez: sfera che sfiora il palo. Dopo un quarto d’ora c’è il tentativo di Belotti, subentrato da pochi minuti e rientrato dal lungo infortunio, che non riesce a centrare la porta difesa da Lezzerini. Giua al 90′, dopo aver rivisto l’azione al Var, annulla un gol a Belotti per un fuorigioco di Pobega, ritenuto attivo.

Okereke viene espulso, dopo un’altra chiamata da parte del Var all’arbitro Giua, al 97′ per un pestone a Linetty. Il Torino prova a pareggiare negli ultimissimi minuti della partita, ma il Venezia riesce a vincere la partita. Successo fondamentale per il prosieguo del campionato per la squadra di Zanetti, che risale al quartultimo posto.

La classifica aggiornata

Inter 54, Napoli 53**, Milan 52, Juventus 45, Atalanta 43*, Lazio 42**, Roma 39, Fiorentina 36*, Verona 33, Torino 32, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese 27*, Spezia 26, Sampdoria 23, Venezia 21, Cagliari 20, Genoa 14, Salernitana 11*.

*una partita in meno; **una partita in più