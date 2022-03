“Mi manca…”: Inter, i tifosi rimpiangono Conte e gelano Inzaghi

Il momento difficile dell’Inter ridimensiona la figura di Simone Inzaghi all’occhio del tifoso e riapre un inatteso rimpianto per l’addio di Antonio Conte.

Quante vite e quanti pareri sportivi possono esserci e cambiare in una sola stagione? Tanti, e molti anche sorprendenti. È quanto sta accadendo all’Inter. L’arrivo di Simone Inzaghi e l’addio relazionato di Antonio Conte era stato ben visto da parte dei tifosi, soprattutto grazie all’esperienza pregressa del tecnico sulla panchina della Lazio e delle dichiarazioni non troppo entusiaste di Conte, al termine della stagione. L’allenatore oggi al Tottenham, infatti, non aveva mostrato troppa voglia di proseguire la sua avventura nerazzurra.

I fatti sportivi hanno poi reso merito alla decisione del club, la cui dirigenza è formata anche da Beppe Marotta e Piero Ausilio, circa il cambio in panchina. L’Inter è stata protagonista di un’incredibile cavalcata in campionato, pur non potendo più contare su due capisaldi come Lukaku e Hakimi.

Nel girone di ritorno, tuttavia, qualche nervo è stato scoperto. La squadra ha perso la sua continuità soprattutto a causa della poca efficacia dei suoi uomini offensivi, Dzeko e Lautaro su tutti, nonché lo scarso rendimento di Correa, voluto in rosa proprio da Inzaghi.

L’Inter di Inzaghi non vince più e i tifosi rimpiangono Conte

Nel contempo, l’ex Conte sta vivendo una discreta stagione alla guida del Tottenham. Il suo marchio di fabbrica di grande trascinatore non è cambiato e infatti ha restituito nuova vita sia a Bentancur che a Kulusevski, per fare due esempi vicini, i quali alla Juventus erano ormai finiti nel dimenticatoio.

È accaduto quindi l’inatteso: sui social spopola la nostalgia per mister Conte da parte dei tifosi dell’Inter, che riflettono sul passato più vicino. “Facile dire “eh ma non ha più Lukaku e Hakimi” 1-Quelle davanti non li hanno 2-Chi ha vinto con Lukaku e Hakimi ha vinto anche con Vucinic e Matri I due dopo 1 e 2 anni sono stati venduti al doppio, con Inzaghi nessuno ad oggi ha avuto una rivalutazione”, si legge su Inzaghi, senza troppi giri di parole. “Detesto ammetterlo ma a me dell’anno scorso manca solo una persona. Non é Lukaku, non é Hakimi e nemmeno Eriksen. Mi manca solo Antonio Conte“, è il messaggio di un utente Eddy Veerus che riassume benissimo l’attuale sentimento generale.