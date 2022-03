Juventus, polemica Dybala-Allegri: il gesto in campo è netto

Gesto in campo di Paulo Dybala nei confronti di Massimiliano Allegri dopo le polemiche degli ultimi giorni

La sconfitta contro il Villarreal ha suscitato malumori in casa Juventus. Non solo per lo 0-3, anche perché per oltre 70′ la prestazione è stata abbastanza positiva. Ma anche per la gestione che ha avuto Massimiliano Allegri della partita e dei cambi svolti. Emery l’ha vinta mettendo in campo Gerard Moreno, mentre il tecnico bianconero ha atteso di essere in svantaggio prima di mettere in campo Paulo Dybala.

Tra Allegri e Dybala c’è stata una discussione alla Continassa, col vice-capitano della Juve che avrebbe chiesto qualche ora di libertà in più prima del match con la Salernitana. L’argentino si è fatto carico della responsabilità di questa richiesta e l’allenatore toscano ha rifiutato la richiesta. E tra i due protagonisti di questa storia c’è stato un nuovo gesto da sottolineare.

Juventus, ecco il gesto tra Dybala e Allegri

Questo diverbio tra Allegri e Dybala ha inevitabilmente fatto inasprire i tifosi della Juventus sui social. Il tecnico juventino era stato preso di mira dai propri tifosi dopo la sconfitta col Villarreal. Ma stavolta anche La Joya ha ricevuto diverse critiche. Dybala ha però segnato il gol del vantaggio contro la Salernitana, e dopo aver esultato sotto la tribuna dello Stadium, si è rivolto verso la panchina col pollice in su.

Un gesto d’intesa ricambiato da Massimiliano Allegri, dopo le polemiche che hanno preceduto la partita coi granata. Il tecnico della Juventus ha ricambiato in modo soddisfatto “l’ok” di Dybala. Sembra dunque tutto rientrato, coi bianconeri che ora hanno messo nel mirino l’Inter che ieri ha pareggiato contro la Fiorentina 1-1 al Meazza. Ma continua a tenere banco la questione rinnovo dell’argentino.