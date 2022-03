DIRETTA Juventus-Salernitana: segui la partita LIVE

Alle 15 spazio a ben due match di questa domenica di Serie A. All’Allianz Stadium scendono in campo e si affrontano Juventus e Salernitana.

Non è un testa-coda, ma poco ci manca. La sfida tra Juventus e Salernitana vede di fronte due squadre dai valori estremamente diversi, almeno sulla carta, ma mette allo stesso tempo una contro l’altra due squadre che hanno un bisogno di punti assoluto. Nell’arco della stagione abbiamo visto come anche le big del campionato possono andare incontro a dei capitomboli clamorosi, ed è proprio per questo la Vecchia Signora dovrà tenere massima la concentrazione anche contro un avversario apparentemente abbordabile come quello campano.

L’Inter ha pareggiato contro la Fiorentina, è vero, ma Napoli e Milan hanno portato a casa i tre punti. Guai a pensare di poter lasciare altri punti per strada, la Juventus ha la necessità di proseguire un trend positivo che dura dura addirittura dal 27 novembre, ultima sconfitta patita dai bianconeri per mano dell’Atalanta. Dal canto suo, però, la Salernitana vuole continuare a nutrire speranze di salvezza e metterà tutto in campo per provare a sorprendere la squadra di Max Allegri.

Juventus-Salernitana, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Lu. Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Winter, Stramaccioni, De Sciglio, Miretti, Soulè, Kean, Dybala.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Belec, Ruggeri, Gyomber, Zortea, Gagliolo, Bohinen, Radovanovic, M. Coulibaly, Verdi, Ribery, Mikael, Mousset.

ARBITRO: Ayroldi

Guardalinee: De Meo-Mokhtar

Quarto Uomo: Marchetti

Var: Abisso

Avar: Alassio