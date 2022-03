“Ha il naso rotto”: Roma-Lazio, la rivelazione fa preoccupare i tifosi

Brutta sconfitta della Lazio nel derby. I biancocelesti sono stati annichiliti dal primo all’ultimo minuto ed escono ‘con le ossa rotte’

Il derby di Roma non è finito come i tifosi della Lazio si aspettavano e la squadra di Sarri è stata letteralmente distrutta dal club giallorosso. La squadra di Mourinho è stata padrona del campo dal primo minuto e la Lazio non è riuscita a reagire.

Tanta delusione in casa biancoceleste con sia Maurizio Sarri che i calciatori delusi per un risultato davvero bruciante. Il match ha generato anche alcune polemiche con l’arbitraggio di Irrati che non ha totalmente convinto.

L’arbitro ha lasciato correre su un duro scontro tra Roger Ibanez e Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista ha avuto la peggio come raccontato dal compagno di squadra Marusic. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio il terzino ha svelato: “Milinkovic ha preso una gomitata e penso che ha il naso rotto. L’arbitro ha detto che il contatto c’era ma non ha fischiato assolutamente nulla”.

Lazio, Marusic e l’analisi sul derby

Il terzino ha chiesto scusa ai tifosi ed ha poi analizzato nel dettaglio la brutta sconfitta. Tanta delusione in casa biancoceleste ed Adam ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Questa settimana abbiamo parlato tanto dell’approccio al match. Sapevamo che loro sarebbero entrati con grande motivazione e noi dovevamo rispondere. Non siamo però riusciti a fare ciò e per questo motivo chiedo scusa ai tifosi, sappiamo quanto conta per loro questa gara. Ora dobbiamo andare avanti e lavorare, migliorare e continuare fino alla fine”.