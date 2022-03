Roma-Lazio, Mourinho sorprende tutti: il gesto inaspettato

Primo derby di Roma vinto da Josè Mourinho. Il portoghese stravince la sfida con il collega Sarri ed ottiene tre punti molto ‘pesanti’.

Netta vittoria nel derby della Roma di Josè Mourinho che batte 3 a 0 la Lazio di Sarri e la supera in campionato. Gara a senso unico con i giallorossi dominanti fin dai primi minuti ed in vantaggio dopo pochi secondi con Abraham. Sempre l’inglese ed una magnifica punizione di Pellegrini chiudono il match già nel primo tempo.

Il tecnico portoghese ha vinto il suo primo derby, ma come spesso è capitato nel corso della sua carriera ha deciso di lasciare totalmente spazio ai propri calciatori. Non è passato inosservato infatti il gesto del portoghese, che, al termine del match, è rientrato subito negli spogliatoi ed ha lasciato i calciatori in campo a festeggiare.

Un bel gesto del noto coach che ha testimoniato la volontà di non prendersi i meriti, ma di lasciarli a tutti i calciatori giallorossi, protagonisti di una straordinaria sfida.

Roma, Abraham scatenato nel post partita

Animi molto felici in casa giallorossa e tra i più euforici c’è senza dubbio il protagonista del match Tammy Abraham. Il centravanti giallorosso ha firmato una doppietta ed ha realizzato una rete lampo dopo neanche un minuto di gioco.

Tra i più felici anche il giovanissimo calciatore polacco Zalewski, altra scommessa vinta dal tecnico portoghese. Josè ha lanciato questo giovane nelle ultime gare e nonostante questi giochi ‘fuori ruolo’ lo ha ripagato alla grande, a suon di ottime prestazioni. Ottime notizie per la Roma e per i suoi tifosi, che, dopo la Conference League, possono ancora esultare.