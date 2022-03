“Manca un rigore netto”: Lazio, Sarri è una furia in conferenza

Dura sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri nel derby di Roma. Polemiche nel post gara con il tecnico molto aggressivo in conferenza.

Nella giornata odierna si è disputato il derby di Roma che ha visto la squadra di Mourinho letteralmente ‘asfaltare’ i cugini e rivali della Lazio, guidati da Maurizio Sarri. Gara a senso unico con i giallorossi trascinati da uno scatenato Tammy Abraham, autore di una doppietta.

La gara ha visto tante polemiche nel corso della gara, soprattutto in casa biancoceleste. La squadra di Claudio Lotito ha protestato per un rigore non concesso per fallo ai danni di Milinkovic Savic.

In conferenza stampa Maurizio Sarri è tornato sull’episodio attaccando la terna arbitrale per non aver concesso il tiro dagli undici metri. Ecco alcune sue dichiarazioni: “La partita è stata condizionata dal rigore dopo neanche un minuto. Si poteva rimediare, ma quell’episodio ci ha portato un contraccolpo. Ci poteva riportare in partita solo il rigore su Milinkovic Savic che c’era, non è colpa dell’arbitro ma al Var lo dovevano richiamare. La gomitata era netta”.

Il tecnico ha però precisato di non voler utilizzare il rigore come possibile scusa ed ha continuato: “Non dobbiamo appellarci a quell’episodio, c’era tutto il tempo per tornare in partita ma invece noi siamo rimasti frastornati”.

Su cosa può lasciare il derby Sarri ha commentato: “Spero non lasci scorie, c’è grande dispiacere. A me personalmente dispiace per i tifosi, anche stasera la curva era piena ed ha cercato di darci una mano. Spero che la squadra non si abbatta ed abbia invece la forza di ricominciare a giocare. Di solito abbiamo sempre avuto reazioni di buon livello e speriamo sia cosi anche in questa occasione”.