Milan, gesto fortissimo dopo il Cagliari: la foto fa il giro del web

Sta facendo discutere la rissa avvenuta a termine di Cagliari-Milan. In mattinata c’è stato un gesto fortissimo di un calciatore.

Il Milan ha dato un fortissimo segnale al campionato, battendo ieri sera il Cagliari 0-1 con la rete siglata nel secondo tempo da Bennacer sulla sponda di Giroud. I sardi hanno fatto tutto quello che potevano, colpendo anche una traversa al 90′ con Pavoletti, ma la squadra di Pioli ha sicuramente meritato di portare a casa i tre punti.

Il ‘Diavolo’ con il successo contro i rossoblù ha sia risposto alla vittoria del Napoli contro l’Udinese che, soprattutto, distanziato ancora di più l‘Inter, che ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina. Dopo la sosta per le nazionale ci sarà un turno molto favorevole per i rossoneri. Il Milan, infatti, sfiderà il Bologna in casa, mentre Napoli ed Inter dovranno affrontare le trasferte contro l’Atalanta e la Juventus.

La gara dell‘Unipol Domus sta facendo molto discutere per quello che è successo dopo il fischio finale dell’arbitro Di Bello. Tra le due squadre, difatti, è scoppiata una rissa, nata per la risposta di Maignan ad alcuni insulti razzisti provenienti dalla Curva dei tifosi del Cagliari. Il portiere francese, già colpito da questi beceri cori, ha lanciato un altro segnale forte sui propri canali social.

Milan, il gesto di Maignan sui social: il francese pubblica una scimmia che fa il dito medio

Maignan, infatti, tramite il suo profilo ufficiale di ‘Twitter’, ha pubblicato una foto, accompagnata dalla descrizione ‘Niggaz Wit Attitudes’, che mostra una scimmia fare un dito medio. Nel post c’è anche l’immagine del suo gesto, ovvero quello di portarsi le mani alle orecchie, a fine partita nei confronti di alcuni sostenitori del Cagliari.

A far discutere ci sono anche le dichiarazioni di Joao Pedro, che ha commentato l’episodio nel post gara di ‘DAZN’: “Non ho sentito nulla, ero a centrocampo. Ho cercato di dividere, mai poi se la sono presa con me. Conosco i miei tifosi e li devo proteggere fino a quando non ho la certezza di come siano andate le cose”.