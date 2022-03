“Era rigore!”: Cagliari-Milan, caos e sfuriata in diretta

Il Milan ha battuto il Cagliari 0-1 con la rete siglata da Bennacer, ma a fine partita c’è stata una sfuriata in diretta.

Dopo la vittoria del Napoli contro l‘Udinese ed il pareggio dell’Inter contro la Fiorentina, il Milan ha vinto questa sera 0-1 in trasferta contro il Cagliari con la rete siglata da Bennacer nella ripresa. I sardi hanno colpito una traversa con Pavoletti nei minuti di recupero, ma i rossoneri hanno effettivamente meritato il successo.

La situazione in classifica della squadra di Mazzarri è molto difficile, visto che è quartultima in classifica con tre punti di vantaggio sul Venezia di Zanetti terzultimo che, però, ha due gare in meno. I lagunari, difatti, devono sia giocare domani contro la Sampdoria che recuperare il match contro la Salernitana.

Il Cagliari ha fornito una buona prestazione, ma si è dovuto inchinare dinanzi alla superiorità del Milan di Pioli. I sardi hanno protestato tantissimo per un contatto a fine partita tra Maignan e Lovato.

Cagliari-Milan, la sfuriata di Mazzarri: “Su Lovato era rigore”

Walter Mazzarri, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha commentato proprio il contatto tra Maignan e Lovato: “Mi sono arrabbiato tantissimo con l’arbitro, ho sfondato anche tre porte. Era rigore su Lovato, perché ha anticipato Maignan. Il Var che ci sta a fare se non interviene neanche in queste occasioni. A Lovato piaceva star disteso a terra dolorante”.

Il tecnico ha poi continuato il suo intervento, soffermandosi sulla situazione del suo Cagliari: “Chi vedo tra le squadre davanti e quelle dietro? Bisogna vedere tutto. Quest’anno è molto difficile, perché è un campionato strano. Abbiamo fatto un gran girone di ritorno, ma abbiamo sbagliato la partita contro lo Spezia. Non posso dire nulla ai miei ragazzi per come hanno giocato con il Milan capolista”.