Non solo i tre punti: Milan, trattativa conclusa per il calciatore

Buone notizie per il Milan e i suoi tifosi. Il tecnico Pioli può esultare per un’ottimo colpo messo a segno dalla dirigenza rossonera.

In campionato il Milan continua a mantenere la testa della classifica. I rossoneri ieri a Cagliari sono riusciti a superare di misura i sardi, rispondendo al Napoli vincitore contro l’Udinese ed approfittando al contempo del mezzo passo falso dell’Inter, bloccata sul pari dalla Fiorentina.

A decidere la partita è stata una rete di Bennacer, che attorno all’ora di gioco ha sfruttare un assist di Giroud ed ha insaccata, regalando così i tre punti, preziosissimi in una lotta Scudetto così serrata, ai rossoneri. E proprio riguardo Bennacer i tifosi del Milan possono ascoltare ottime notizie.

Stando a quanto riporta il collega Nicolò Schira il Milan avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo di contratto del calciatore. Una notizia che era nell’aria già da diverse settimane, ma che ha trovato in queste ore importanti conferme. Il nuovo contratto scadrà nel 2026 e porterà nelle tasche del calciatore 3,2 milioni di euro l’anno. Notizia importante è anche la cancellazione della clausola rescissoria di 50 milioni.

Milan, il rinnovo di Bennacer il regalo dopo la vittoria di Cagliari

Il 24enne centrocampista franco-algerino si sta affermando come uno dei giocatori maggiormente affidabili per Pioli. Bennecer infatti questa stagione, se eccettuiamo la Coppa d’Africa e infortuni/squalifiche, ha sempre messo piede in campo anche da subentrante, ripagando spesso e volentieri la fiducia di Pioli.

Sono infatti 25 le presenze per lui in Serie A fino a questo momento, condite da 2 gol. Presenze a cui vanno unite le 6 su 6 in Champions League e le 2 in Coppa Italia. Insomma un bel regalo per Pioli la conferma di uno dei suoi giocatori più affidabili, ottima notizia dopo il successo ottenuto a Cagliari in campionato.