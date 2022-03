“80 milioni e si chiude”: Inter, offerta da urlo per portare via il titolare

Oltre alle difficoltà in classifica l’Inter deve fare i conti con i rumors sul mercato. Le big monitorano i talenti del club nerazzurro

Nella scorsa stagione l’Inter ha dominato il campionato italiano, trascinata non solo da Romelu Lukaku, ma da un gruppo che Antonio Conte ha coltivato a sua immagine e somiglianza. Nella giornata odierna l’AIC ha premiato i migliori giocatori della scorsa stagione ed il club nerazzurro è stato quello più acclamato.

Tra i migliori undici della scorsa stagione non poteva mancare Nicolò Barella. Il centrocampista sardo ha vinto il suo primo campionato ed ha completato la stagione vincendo con l’Italia il titolo di campione d’Europa. Nicolò è ormai un perno dell’Inter e della Nazionale di Roberto Mancini e sono in tanti ad additarlo come prossimo capitano del club milanese.

Nelle ultime ore è arrivato però un rumors ‘preoccupante’ per i tifosi nerazzurri. Il Real Madrid, a caccia di giovani e talentuosi centrocampisti per sostituire l’esperta mediana, avrebbe messo nel mirino proprio Barella, per cui sarebbe pronta una mega offerta.

Inter, offerta choc del Real Madrid per Barella

Il tecnico italiano Carlo Ancelotti è un grande estimatore del centrocampista e avrebbe fatto il suo nome per sostituire il tedesco Toni Kroos, giunto oramai alla fase finale della sua straordinaria e vincente carriera.

Secondo quanto riporta il quotidiano iberico El Nacional i Blancos sarebbero pronti ad offrire 80 milioni di euro per il cartellino del calciatore, una mega offerta per sbloccare le eventuali resistenze della dirigenza e del presidente dell’Inter Steven Zhang.