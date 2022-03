“Non è detto…”: Inter, l’annuncio spiazza Marotta e scuote il mercato

In casa Inter le recenti difficoltà hanno riaperto le porte al mercato. Il club nerazzurro vuole rinforzarsi nel reparto offensivo.

Gli ultimi mesi in casa Inter sono molto complicati. Il club nerazzurro, dopo la sconfitta nel derby, è entrato in una vera e propria crisi e la squadra fatica a tornare alla vittoria. Nell’ultimo weekend il club nerazzurro ha pareggiato a San Siro contro la Fiorentina, ennesimo risultato ‘negativo’.

La squadra di Simone Inzaghi ha perso anche il primato ‘virtuale’ e la situazione è molto complicata. Nelle ultime ore diversi nomi sono stati accostati al club nerazzurro e tra i tanti spiccano quelli di Paulo Dybala e Gianluca Scamacca.

L’attaccante del Sassuolo e della nazionale italiana è reduce da un gran momento e la società campione d’Italia valuta con attenzione le prossime mosse. I numeri di Scamacca crescono a dismisura e di conseguenza anche le pretendenti.

Inter, Carnevali parla della trattativa Scamacca

Nel corso di un evento tenuto da Alessandro Moggi ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Il dirigente ha parlato di tanti temi ed in primis dei rumors di calciomercato su Gianluca Scamacca. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it: “Non ci sono richieste ufficiali nè per lui nè per gli altri giocatori. L’Inter è stata tra le prime squadre a chiederci informazioni, ma noi non abbiamo necessita di vendere e quindi non è detto ci sia una cessione. Abbiamo avuto richieste anche per Traore e Maxi Lopez, ma non dobbiamo vendere per forza”.

Il dirigente ha parlato anche dei tanti giocatori neroverdi in Nazionale ed a riguardo ha ricordato: “Il mio primo pensiero va a Giorgio Squinzi, se fosse stato qui sarebbe super felice perchè ha sempre desiderato costruire un Sassuolo giovane ed italiano. Queste convocazioni sono un motivo di orgoglio per tutti noi”.