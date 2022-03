“Incontro nei prossimi giorni”: Milan, il prossimo colpo può arrivare gratis

In vetta al campionato di Serie A il Milan di Pioli continua a far bene. La società rossonera non smette però di pensare al calciomercato.

Con la vittoria di Cagliari il Milan di Stefano Pioli ha fatto un ulteriore passo verso il titolo e si candida probabilmente ad essere la principale favorita per diventare campione d’Italia. Il tecnico rossonero sta compiendo un’impresa straordinaria con il Milan che inizialmente veniva additata dietro ad avversarie come Inter e Juventus.

La società ha lavorato bene con un mix di innesti di giovani interessanti e campioni di esperienza ed il tecnico rossonero ha trovato la quadra. Ciò nonostante il Milan pensa al futuro e lavora a come migliorare la propria rosa.

Uno dei reparti su cui la società sicuramente lavora maggiormente è il reparto offensivo. Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic sono grandi attaccanti, ma entrambi sono un pò avanti con l’età ed il Milan valuta possibili alternative per sostituirli o affiancarli.

Milan, società al lavoro per Origi

In vista della prossima stagione il Milan lavora per l’attacco ed il primo nome sul taccuino di Paolo Maldini è l’attaccante belga del Liverpool Divock Origi. Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo giugno ed il club rossonero valuta il colpo a parametro zero.

Secondo il giornalista Nicolò Schira ci sono discorsi avanzati tra le parti. Si attende un nuovo incontro tra Paolo Maldini e gli agenti del giocatore e si lavorerà per chiudere definitivamente l’accordo. Il Milan sarebbe pronto ad offrire un contratto di quattro anni di circa 3,5 milioni di euro a stagione.