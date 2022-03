Juventus, mani nei capelli per Allegri: la notizia fa tremare i tifosi

Non solo Massimiliano Allegri, anche i tifosi della Juventus sono in apprensione per le condizioni del proprio gioiello

La notizia che emerge dal ritiro della Serbia è preoccupante per tutto il mondo Juventus. I tifosi bianconeri, soprattutto, sono in ansia per le condizioni di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è tornato al gol contro la Salernitana, quando di testa ha segnato il definitivo 2-0. Successivamente, il commissario tecnico Stojkovic ha deciso di convocare il forte centravanti della Juve.

Vlahovic aveva risposto positivamente alla convocazione della Serbia, impegnata in amichevoli contro Ungheria e Danimarca dopo aver battuto il Portogallo nei gironi ed essersi qualificata ai Mondiali di Qatar 2022. Ma tra il ct Stojkovic e Vlahovic c’è stato un colloquio, a seguito di un infortunio all’inguine da parte del centravanti serbo. Allegri nelle ultime settimane lo aveva tenuto a riposo con la Sampdoria per averlo al massimo col Villarreal. E poi ha anche giocato con la Salernitana.

Juventus, Allegri in ansia per Vlahovic

Come detto in precedenza, c’è stato un lungo colloquio tra Dragan Stojkovic e Dusan Vlahovic, per valutare le condizioni del giocatore della Juventus. I due, insieme, hanno deciso che è meglio sfruttare questo momento per una completa ripresa. Vlahovic tornerà dunque a Torino a breve, dove le sue condizioni verranno monitorate, come fatto sapere dalla Federazione serba.

Chiaramente c’è un po’ di apprensione in casa Juventus. Gli infortuni di questo genere sono sempre molto fastidiosi e complicati da superare in brevissimo tempo. E alla ripresa ci sarà una clamorosa sfida contro l’Inter allo Stadium.