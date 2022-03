Inter, la notizia gela Inzaghi: spunta un altro positivo al Covid

Tegola in casa Inter, un altro giocatore è risultato positivo al Covid: notizie non particolarmente confortanti per Simone Inzaghi

Dopo la positività al Covid-19 di Lautaro Martinez, ne viene resa nota una nuova in casa Inter. Il giocatore, tra le file della sua nazionale, è stato trovato infatti positivo al virus. La situazione ora preoccupa Simone Inzaghi.

Matias Vecino, dopo essersi aggregato al gruppo della propria nazionale, ha ricevuto una notizia che non si sarebbe aspettato. Il giocatore, infatti, sottoposto ai controlli di routine per tracciare qualsiasi nuovo contagio, è risultato positivo al Covid-19.

Diventa così il secondo in casa Inter ad aver contratto negli ultimi giorni il virus. Prima di lui, solamente ieri, è infatti risultato positivo Lautaro Martinez. L’attaccante non ha potuto prendere parte alla trasferta in Argentina. Non sarà a disposizione per la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. Il secondo caso di positività, sopraggiunto in così poco tempo, ora però preoccupa Simone Inzaghi e l’Inter.

Inter, Matias Vecino positivo al Covid-19: la notizia preoccupa Inzaghi

La notizia arriva dal Sudamerica. ‘Ovacion’, infatti, ha reso noto che Matias Vecino (giocatore uruguaiano) è risultato positivo al Covid-19. Non potrà dunque prendere parte agli impegni dell’Uruguay per le due gare di playoff ai Mondiali in Qatar 2022. Il centrocampista sarà dunque assente contro il Perù e contro il Cile. Vecino sarà perciò sostituito, per scelta del CT Alonso, da Fabrizio Dias, immediatamente allertato.

Il centrocampista nerazzurro è ora in isolamento fiduciario e vi resterà fino ad esito negativo del tampone. Una notizia che si aggiunge a quella che ha riguardato Lautaro Martinez. E che non fa dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi. Domenica 3 aprile, subito dopo gli impegni con le rispettive nazionali, infatti, i giocatori dell’Inter dovranno affrontare all’Allianz Stadium la Juventus. Inzaghi spera dunque di riavere l’organico al completo.