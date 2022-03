“Ne ho abbastanza…”: PSG, la stella non si trattiene ed è pronta all’addio

Il PSG e la sua stella appaiono sempre più lontani: il giocatore non trattiene la confessione e spiazza i tifosi parigini

La stella del PSG è uscita allo scoperto e ha rilasciato una confessione che la porta sempre più lontana dal proprio club. L’insoddisfazione crescerebbe ogni giorno di più e ciò che è avvenuto nelle ultime settimane apparirebbe sempre più come la goccia che sta facendo traboccare un vaso colmo.

Kylian Mbappé è stato colui su cui il Paris Saint-Germain avrebbe voluto puntare tutto anche per il futuro. La sua permanenza, però, apparirebbe sempre meno probabile. Specialmente dopo la confessione giunta alle orecchie del suo amico e connazionale Paul Pogba.

Al centrocampista del Manchester United, anche lui in scadenza con il proprio club a giugno del 2022, Mbappé avrebbe confessato il proprio malcontento per quanto vissuto ultimamente. Ancor di più dopo la brutta eliminazione in Champions League per mano proprio di quel Real Madrid che starebbe sempre più rappresentando il suo approdo per il mercato estivo.

PSG, bomba sul momento vissuto da Mbappé? La stella dichiara: “Ne ho abbastanza”

È stato nel corso di un riscaldamento svolto tra i giocatori francesi, in ritiro con la Francia appunto per gli impegni con la Nazionale, che poche parole sono state colte mentre venivano proferite da Kylian Mbappé. A livello mondiale, soprattutto nelle ultime settimane, l’attaccante ha gli occhi di molti puntati addosso. Il contratto è in scadenza il 30 giugno 2022 con il PSG ma il suo futuro sembra essere sempre più vicino al Real Madrid.

In un dialogo breve tenuto con il suo connazionale Paul Pogba, Mbappé alla domanda “Come stai? Come procede?”avrebbe risposto lapidario “Ne ho abbastanza“. Parole che lasciano intendere un malcontento che a quei livelli e in una squadra composta da campioni dovrebbe essere quasi impossibile da provare. Le sconfitte in Ligue1 e soprattutto quella in Champions League, però, avrebbero ora cambiato molte prospettive per il suo futuro.