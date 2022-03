“Era dispiaciuto”: Donnarumma, dallo spogliatoio del PSG salta fuori la verità

A diversi giorni dall’eliminazione del PSG per mano del Real Madrid escono fuori alcuni retroscena su Gianluigi Donnarumma e sul suo errore.

Il PSG fallisce ancora una volta l’obiettivo Champions League. Nonostante la vittoria nella gara d’andata, i parigini si sono fatti rimontare ed eliminare dal Real Madrid. Una sconfitta maturata anche per un errore del portiere italiano Gianluigi Donnarumma.

Il compagno di squadra e di nazionale, Marco Verratti, approfittando della conferenza stampa prepartita del play-off per il Mondiale in Qatar ha chiarito alcune cose riguardo quel gol subito e soprattutto sul morale di Donnarumma, da qualcuno addirittura definito ‘in dubbio’, in vista dell’importantissimo match che vedrà impegnata l’Italia. “Era naturalmente dispiaciuto per l’errore.” ha dichiarato Verratti alla vigilia del match contro la Macedonia del Nord. “Ma non è giù di morale. Il giorno dopo era già concentrato e al lavoro.”

Verratti non ha dubbi sul suo compagno di club: “Gigio è un ragazzo speciale! Ricordate cosa ha fatto all’Europeo. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di uno che, senza dubbio, è tra i migliori portieri al mondo.”

Verratti, Donnarumma e l’Italia: “Al PSG mi hanno detto…”

Il centrocampista è concentratissimo sul match che attende l’Italia: “Quando attraversi la porta di Coverciano tutto quello che succede al club te lo dimentichi. Questo vale per noi del PSG, ma anche per gli juventini. Non credo che l’eliminazione dalla Champions possa influire più di tanto. Siamo concentratissimi.”

Verratti poi guarda già all’eventuale finale, dove potrebbe esserci il Portogallo di CR7 tra gli azzurri e il Mondiale. “Siamo consapevoli che gli altri faranno la partita della vita, ma anche noi.” ha concluso Verratti. “Portogallo? Al PSG ci sono molti portoghesi e vi assicuro ce sono molto preoccupati di una possibile finale contro di noi. Ci temono, sanno cosa abbiamo fatto e cosa possiamo fare. Abbiamo tante possibilità di farcela.”