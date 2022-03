Inter, rinnovo bloccato: Marotta ha già la soluzione in caso di addio

La situazione rinnovo è bloccata, ma Marotta ha già la soluzione pronta in caso d’addio: i tifosi dell’Inter possono rimanere tranquilli.

Non solo mercato in entrata per l’Inter. I diversi rinnovi su cui è concentrato Marotta stavano volgendo al meglio, ma una situazione degli ultimi giorni sembra aver complicato e non poco i piani dell’Inter. La dirigenza sembra però essersi mossa in tempo, avendo praticamente già pronta la soluzione al mancato rinnovo.

Mentre la trattativa per il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic procede spedita, quella per Ivan Perisic si è impantanata e non sembrano esserci concreti passi in avanti. Per il primo infatti manca ormai solo l’annuncio che certifichi il prolungamento del rapporto, per il secondo invece le cose sono molto più complicate.

Sebbene le porte non siano del tutti chiuse e ci siano ancora diversi spiragli per un rinnovo, la situazione risulta, come riporta Sky Sport, ancora in alto mare. Marotta e la dirigenza dell’Inter potrebbero quindi decidere di non proseguire con le trattative. Così come, legittimamente, anche il calciatore, di fronte alle sue richieste non soddisfatte, potrebbe decidere di far saltare il tavolo e guardarsi attorno alla ricerca di una sistemazione migliore.

Inter, il sostituto di Perisic è già in casa

Marotta però è stato previdente. Consapevole dei ridotti margini per trovare un accordo con Perisic, l’ad nerazzurro ha già non solo trovato il suo possibile sostituto, ma l’ha addirittura già acquistato. Il futuro eventuale sostituto di Perisic è infatti già in rosa e corrisponde al nome di Robin Gosens.

L’ex Atalanta, che ha cambiato nerazzurro a gennaio, è stato infatti un colpo previdente da parte dell’Inter. In caso di addio di Perisic sarebbe un’alternativa già bella e fatta. Ma anche in caso di permanenza del croato l’innesto di Gosens potrebbe servire per creare un’alternanza ad alta qualità sulla fascia.