Milan, brutte notizie dalla Nazionale: la notizia spiazza Maldini e Pioli

Il Milan è primo in classifica, ma in questi minuti sono giunte delle notizie che potrebbero far preccupare sia Pioli che Maldini.

Dopo la vittoria di sabato sera contro il Cagliari per 0-1 con la rete di Bennacer, il Milan ha risposto alla vittoria del Napoli contro l‘Udinese e, soprattutto, si è messa a sei punti dall’Inter. I nerazzurri, infatti, nell’ultima giornata hanno pareggiato 1-1 contro la Fiorentina di Italiano.

Il Milan ha sicuramente registrato la difesa, visto che ha subito solo un gol nelle ultime quattro giornate di campionato. Nonostante l’infortunio di Kjaer e il mancato arrivo di un centrale nell’ultimo mercato di gennaio, Pioli è stato bravissimo a far mantenere una certa solidità alla propria squadra.

Tra gli uomini più importanti del reparto difensivo del tecnico rossonero bisogna annoverare sicuramente Mike Maignan. Il portiere francese, arrivato dal Lille dopo l’addio di Donnarumma, ha preso subito le chiavi della difesa del ‘Diavolo’. Ma in questi minuti è arrivata una notizia che potrebbe far preoccupare tutto l’ambiente milanista.

Milan, brutte notizie per Pioli e Maldini: fastidio al tendine d’Achille per Maignan

Secondo quanto raccolto da ‘Le Parisien’, difatti, Maignan non ha svolto l’allenamento di oggi della Francia. L’estermo difensore rossonero non ha lavorato con i propri compagni a causa di lieve fastidio al tendine d’Achille. Le condizioni del giocatore, fortunatamente, non sembrano essere preoccupanti.

Bisogna sempre ricordare che Maignan ha già saltato varie partite nell’arco di questa stagione a causa di una lesione di un legamento del polso sinistro. Pioli ed i tifosi rossoneri sperano che nelle prossime ore ci siano notizie che confermino la non gravità dell’infortunio del giocatore rossonero.