Caos Cagliari-Milan, ora è ufficiale: il giudice sportivo gela i rossoneri

Cagliari-Milan, oltre al danno anche la beffa. E’ arrivata la decisione ufficiale del Giudice Sportivo a proposito dei cori razzisti a Maignan.

Cagliari-Milan, match della trentesima giornata di Serie A 2021/2022, è finita nel caos. Gli episodi delicati avvenuti nel finale piuttosto nervoso ed acceso, hanno scatenato le polemiche nell’immediato post partita. Dopo la fine della partita, infatti, i tifosi sardi dell’Unipol Domus hanno indirizzato cori razzisti nei confronti di Mike Maignan e Tomori, portiere del Milan.

Il gesto vergognoso ha scatenato la furia dell’estremo difensore rossonero che, decisamente innervosito, ha infiammato gli animi in campo, dando vita ad una vera e propria rissa sotto la curva dell’impianto sportivo del Cagliari.

Cagliari-Milan, nessun provvedimento del Giudice Sportivo per i cori razzisti

Nonostante la vittoria, dunque, il Milan non ha potuto esultare come desiderato. Il portiere francese, infatti, anche dopo il match ha commentato l’episodio sui propri canali social. Oltre al danno, oggi, è arrivata anche la beffa, per Maignan e Tomori. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastandrea, infatti, non ha ravvisato alcun provvedimento nei confronti del Cagliari e della sua tifoseria.

Una decisione che di certo farà discutere ancora visto il caos generatosi dopo il deprecabile evento. Con ogni probabilità, dunque, nei referti dell’arbitro e dei funzionari della Lega Calcio non è stato fatto accenno alla situazione avvenuta al triplice fischio. Gli unici ad essere stato ‘puniti’ dal Giudice Sportivo, infatti, sono stato Claudio Nitti, collaboratore di Walter Mazzarri, reo di aver insultato la terna arbitrale al termine del match, e Giuseppe Pondrelli, protagonista di veeementi proteste. Nessun accenno, invece, ai cori razzisti dei supporters cagliaritani.