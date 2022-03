Mondiali, ripescaggio in arrivo? Colpo di teatro, l’annuncio spiazza

Giovedì l’Italia contro la Macedonia inizierà i propri play-off mondiali, ma c’è un’altra Nazionale che punta al ripescaggio.

E’ iniziata la settimana dei play-mondiali. L‘Italia giovedì sera affronterà a Palermo la Macedonia del Nord nella semifinale del proprio girone. Se dovessero battere i macedoni, gli azzurri incontrebbero la vincente dell’altra semifinale del proprio gruppo tra Turchia ed il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Dopo la mancata qualficazione al Mondiale del 2018 in Russia, il nostro movimento non può permettersi di non partecipare alla massima competizione delle nazionali. Mancini ha vari problemi di formazione in ottica Macedonia del Nord: dalle condizioni da valutare di Bonucci e Chiellini all’infortunio di Di Lorenzo.

Ci sono anche altre nazionali che in queste giorni si giocheranno il pass per volare in Qatar, ma sia il gruppo A che quello B sono stati ‘colpiti’ dalla guerra in Ucraina. Se, infatti, il match tra la la Scozia ed Ucraina è stato rinviato, la Polonia, considerando l’esclusione della Russia, si è già qualficata per la finale del proprio girone. Proprio sulla sanzione ai danni della nazionale russa di escluderla ai prossimi mondiali ci potrebbero essere importanti novità.

Mondiali, presidente della Prem’er russa sul possibile ripescaggio: “I dialoghi con Fifa ed Uefa continuano”

Ashot Khachaturyants, presidente della Prem’er russa, difatti, ha tenuto una conferenza stampa, dove ha parlato della situazione del calcio russo dopo le pesanti sanzioni arrivate con lo scoppio della guerra in Ucraina: “Non posso dire nulla di certo, perché la situazione è in piena evoluzione. Ma posso che dire che i dialoghi con Fifa ed Uefa continuano”.

Il dirigente russo ha poi terminato il suo intervento: “Spero tanto che il presidente della Federcalcio russa possa riuscire a sfruttare i rapporti duratori che ha con i presidenti delle due organizzazioni. Credo che questo particolare possa permettere alla Russia di partecipare alle competizioni internazionali”.