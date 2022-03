“Io l’ho sempre detto”: Napoli, rivelazione a sorpresa in diretta

L’ex bomber ricorda come in tempi non sospetti la sua opinione su di un calciatore del Napoli era chiara. E il tempo gli sta dando ragione.

Il Napoli di Spalletti sta raccogliendo molti consensi sia dentro che fuori dal campo. Gli azzurri, nonostante un’infermeria che stenta a svuotarsi e una lista squalificati che si allunga, sono in piena lotta Scudetto con Milan, Inter e Juventus.

Una corsa per il titolo entusiasmante che potrebbe avere qualsiasi esito, anche uno Scudetto all’ombra del Vesuvio. Mattatore di questo Napoli, assieme logicamente al tecnico toscano, anche l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Dopo un primo anno contraddistinto da qualche problema fisico di troppo, Osimhen sta trovando il giusto feeling con Napoli. E i numeri parlano chiaro, per la gioia di Spalletti.

In questa stagione il nigeriano ha collezionato 25 presenze tra campionato e coppe, timbrando il cartellino in ben 15 occasioni. Una media gol, più di uno ogni due partite, che sta consentendo al Napoli di restare in piena corsa per il titolo. E a molti, che avevano criticato il suo acquisto definendolo eccessivamente oneroso, di doversi rimangiare quanto detto.

Napoli, Bobo Vieri su Osimhen: “Eppure lo criticavano”

Tra coloro che fin dal primo momento aveva preso le parti di Osimhen c’è senza dubbio Bobo Vieri. L’ex attaccante della nazionale, uno che di gol ne capisce, già in tempi non sospetti aveva definito il nigeriano come un grandissimo colpo. Adesso è il momento per lui di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

“Vi ricordate cosa si diceva quando lo prese il Napoli? Tutti dicevano che erano soldi buttati al vento.” ha polemizzato Vieri alla sua Bobo TV. “Io invece l’ho sempre detto che serviva solo dagli un po’ di tempo. Adesso è devastante. Un giocatore decisamente meraviglioso da vedere. Altro che pareri di quelli che sostenevano che non sapesse giocare a calcio!”