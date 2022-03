Gasperini può esultare: Atalanta, l’annuncio spiazza i tifosi

L’Atalanta e Gian Piero Gasperini ora possono esultare: l’annuncio fa contenti i tifosi e tutto il club, il rientro è vicinissimo

L’Atalanta ha dovuto fare a meno del suo big in attacco per molto tempo. Per mesi che hanno reso più complicato trovare il gol sotto porta e che hanno pesato sulle prestazioni dei nerazzurri. Ora, però, è arrivato l’annuncio che fa gioire club e tifosi.

Duvan Zapata inizialmente ha riportato un problema muscolare che l’ha costretto a restare out dal 21 dicembre 2021 fino al 5 febbraio 2022. Sceso in campo il 6 febbraio, però, la sua situazione si è aggravata tanto da dover chiedere il cambio a Gian Piero Gasperini (dopo essere subentrato nella gara contro il Cagliari).

L’attaccante colombiano ha lì riportato una rottura della fibra muscolare negli adduttori, che ha fatto anche credere che la sua stagione fosse effettivamente terminata lì. Nella giornata di quest’oggi, tuttavia, è invece arrivata una buona notizia per l’Atalanta. L’annuncio fa così gioire l’intero ambiente bergamasco.

Atalanta, buone notizie in arrivo per le condizioni di Zapata: a fine mese potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo

Il direttore operativo dell‘Atalanta, Roberto Spagnolo, in occasione della presentazione de ‘L’Almanacco del Calcio Bergamasco’, ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alle condizioni di Duvan Zapata. L’attaccante sta per tornare e potrebbe ricominciare ad allenarsi in gruppo già da fine mese. Il suo recupero, infatti, starebbe procedendo molto bene.

Spagnolo ha perciò voluto far sapere ai tifosi della Dea e agli affezionati alla Serie A in generale che: “Duvan Zapata è tornato da noi a Bergamo sul finire della settimana scorsa. La cosa importante è che ha svolto ulteriori esami e da questi sono fuoriusciti risultati molto positivi“. Spagnolo ha poi concluso il discorso affermando: “Speriamo di riaverlo, come da programma, già per la fine di questo mese. L’obiettivo è poi quello di riunirsi al gruppo, per tornare presto a disposizione di Gasperini”.