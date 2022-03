Calciomercato Atalanta, ufficiale la firma del big: Gasperini può già esultare

Vittoria in campionato e ufficialità di calciomercato, per l’Atalanta finalmente un raggio di luce dopo un periodo di flessione in campionato e tanti infortuni.

Il gol di Cissé ha restituito un’atmosfera positiva all’Atalanta, che è così riuscita a battere il Bologna prima della pausa per le Nazionali. Difficile dire se il momento negativo sia alle spalle, considerato che comunque la formazione è al quinto posto in classifica, dietro la Juventus. Le prospettive la posizionavano in piena zona Champions League, ma indubbiamente gli infortuni hanno pesato sui risultati.

“Che bella storia”, ha commentato proprio la società sul proprio canale Twitter, prima di un annuncio di calciomercato che renderà felice la piazza dei tifosi, ma soprattutto mister Gasperini, che conta tanto su di lui.

Si tratta del rinnovo di Berat Djimsiti, difensore 29enne dell’Atalanta e della Nazionale albanese.

Atalanta, ufficiale: Djimsiti ha rinnovato fino al 2026

A comunicare il prolungamento del contratto è stato lo stesso calciatore, condividendo una foto attraverso Instagram. L’accordo è fino al 30 giugno del 2026 e, in attesa della nota da parte dell’Atalanta, giunge la soddisfazione del calciatore: “Sono molto felice ed orgoglioso di aver prolungato il contratto con l’Atalanta. Non vedo l’ora di avere molti altri momenti di successo con questa società”.

Un’ondata di entusiasmo che fa piacere ricevere poiché l’entusiasmo parte dallo stesso difensore. Per il tecnico Gasperini si tratta di un elemento pilastro nell’11 della propria squadra, oltre al fatto che Djimsiti non abbia fatto mancare il suo contributo anche a livello offensivo. Basti ricordare che la sua doppietta ha consentito alla squadra di vincere in rimonta l’andata dei playoff di Europa League contro l’Olympiacos. In stagione è una certezza e infatti le uniche cinque sfide saltate sono state a causa di infortunio. Per almeno altri 4 anni l’Atalanta potrà contare sul suo contributo.