“Vuole ritornare in Serie A”: Nazionale, la clamorosa ammissione

L’agente del calciatore della Nazionale di Roberto Mancini ha aperto alla possibilità di un futuro in Italia per il suo assistito

L’arrivo della Nazionale di Roberto Mancini a Palermo è coincisa con la decima edizione della Palermo Football Conference. Dall’incontro periodico con i protagonisti del calcio professionistico italiano, è giunta una importante notizia in merito al futuro di uno dei calciatori più rappresentativi della squadra del ct di Jesi.

Per l’Italia è arrivato il momento clou. Gli Azzurri hanno bisogno di battere la Macedonia del Nord per assicurarsi la finale degli spareggi playoff per la qualificazione al prossimo Mondiale che si giocherà in Qatar tra novembre e dicembre di quest’anno. Allo stadio Barbera si giocherà un incontro cruciale per il futuro prossimo dei calciatori azzurri. Anche il calciomercato però può offrire novità su questi ultimi.

Agente Jorginho: “Ama l’Italia, il suo sogno è quello di tornare in Serie A perché ha questo Paese nel cuore”

Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea Jorginho è intervenuto tra gli altri alla Palermo Football Conference che si è tenuto questa mattina. Il procuratore ha avvicinato il suo assistito a un ritorno in Serie A: “Potrebbe tornare. Giocare nel campionato italiano per lui è un sogno. Il suo cuore è in Italia”. Queste sono le parole pronunciate durante l’intervento e raccolte dal giornalista Nicolò Schira.

Il centrocampista, ricorda ancora Schira nel suo tweet, è in scadenza con il Chelsea nel 2023. I colloqui per il prolungamento del suo contratto col club londinese sono fermi dalla scorsa estate. Un particolare che dunque non rende remote le possibilità di un suo trasferimento immediato in Italia.

L’ex Hellas Verona e Napoli nel corso di questa stagione ha già realizzato nove reti tra tutte le competizione in cui ha giocato. Ha già sollevato il Mondiale per club, al termine della finale vinta ai supplementari contro il Palmeiras, e la Supercoppa d’Europa con la vittoria ottenuta contro il Villarreal ai calci di rigore.