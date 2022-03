Cagliari, colpo di scena per Mazzarri: l’ufficialità fa esultare i tifosi

Cagliari, per Mazzarri e i tifosi un’ottima notizia è ormai certa: l’ufficialità certifica la decisione del club.

Cagliari, ecco il colpo improvviso. Il club di Giulini allenato da Mazzarri ha deciso di mettere a segno una importante operazione di mercato per il futuro del club. In mattinata il comunicato del club ha dato a tutti i tifosi una inaspettata notizia, che certifica l’intenzione del club di rinforzare la rosa ogni volta sia possibile.

La nota ufficiale diffusa sui canali del Cagliari ha confermato un rinnovo per un calciatore rossoblù, tra le sorprese di questa stagione.

“Sto crescendo ogni giorno grazie a mister Mazzarri. Per me è un momento di grande gioia e soddisfazione, ringrazio il presidente e la società”. Il riconoscimento da parte del club non ha lasciato indifferente il calciatore, che non ha potuto esimersi dal condividere la felicità con i tifosi attraverso i i microfoni del Cagliari.

Stiamo parlando di Giorgio Altare, colosso della (praticamente) nuova difesa di Walter Mazzarri.

Cagliari, il rinnovo di Giorgio Altare è ufficiale: i dettagli dell’operazione

Cagliari, tutto confermato: un tweet della società sarda ha annunciato il rinnovo del contratto di Giorgio Altare. La stagione del difensore è iniziata tutt’altro che bene. Tra le ultime scelte del pacchetto difensivo, dopo essere approdato a Cagliari la scorsa estate ha dovuto fare i conti con la presenza degli esperti Caceres e Godin.

Il loro addio nella sessione invernale (in concomitanza della possibilità che lo stesso Altare cambiasse aria a causa del poco spazio) ha contribuito all’esplosione dell’ex Olbia. A partire da questo inverno, infatti, ha inanellato una serie di ottime prestazioni.

Dopo la rocambolesca sfida col Milan, terminata per 0-1 grazie alla prodezza di Bennacer, il Cagliari è al momento quartultimo a 25 punti a più tre dal Venezia (che ha una partita in meno).

L’imperativo adesso resta insindacabilmente uno: la salvezza. A tal proposito Altare, che ha rinnovato fino al 2026, ci ha tenuto a dare la carica.

“La salvezza è un obiettivo da raggiungere al più presto, ci saranno partite importanti da affrontare insieme con determinazione e grinta”