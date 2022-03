Cagliari, quando torna Nandez e nuovo ballottaggio in attacco

Punto interrogativo sull’infortunio di Nandez e allarme per il Cagliari in vista delle ultime otto giornate di campionato. I tempi di recupero dell’ex Boca Juniors potrebbero allungarsi ulteriormente

Otto giornate alle fine del campionato e Cagliari obbligato a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di evitare la clamorosa retrocessione in Serie B. Isolani printi a vendere cara la pelle già dalla prossima sfida della 31^ giornata contro l’Udinese.

Mazzarri dovrà fare ancora meno di Nandez, bloccato per un problema al ginocchio. Il centrocampista uruguaiano dovrebbe tornare in campo tra circa un mese. Sono attese novità sui possibili tempi di recupero. La sensazione è che il tecnico isolano dovrà sopperire ancora a lungo alla mancanza del suo centrocampista.

Dubbi e perplessità anche per quel che riguarda il ballottaggio offensivo Pavoletti-Pereiro, con l’ex Napoli e Sassuolo leggermente in vantaggio sull’attaccante uruguaiano. Occhio, però, alla risalita di Keita Balde, il quale ha ben impressionato nei minuti finale di Cagliari-Milan. Mazzarri potrebbe rispolverarlo per il finale di campionato.

Infortunio Nandez, tempi di recupero incerti: Keita in rampo di lancio

Perplessità sull’infortunio di Nandez e qualche preoccupazione anche per la poca qualità offensiva delle ultime gare. Il Cagliari avrà bisogno del miglior Joao Pedro per restare aggrappato con le unghie alla Serie A. Come accennato, Mazzarri potrebbe affidarsi nuovamente a Keita come uomo spacca match a gara in corso.

L’ex Monaco, Inter e Sampdoria, nella sfida contro il Milan, ha messo in luce le sue caratteristiche offensive e l’abilità nell’uno contro uno partendo dalla fascia sinistra. Mazzarri potrebbe chiamarlo in causa in questa parte finale per cercare di innalzare il livello offensivo del Cagliari. La lotta alla salvezza è già entrata nel vivo: ora i rossoblù non potranno più sbagliare.