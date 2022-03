“È fatta, arriva a giugno”: calciomercato Napoli, tifosi spiazzati

Aurelio De Laurentiis ha sorpreso tutti: il presidente del Napoli ha già definito la prima operazione in entrata per la prossima stagione

Tre punti separano il Napoli dalla vetta quando restano da giocare 8 partite. Con 24 punti ancora in palio tutto è ancora in gioco per la formazione di Luciano Spalletti. I partenopei sognano di poter scavalcare il Milan e concludere al primo posto in classifica, qualcosa di impensabile appena pochi mesi fa quando la squadra allora allenata da Gennaro Gattuso mancò il quarto posto a causa degli ultimi novanta minuti di gioco del campionato contro l’Hellas Verona.

Questa volta, invece, gli azzurri si sono presentati all’ultima sosta del torneo con importanti traguardi ancora in palio. L’addio di Lorenzo Insigne può dunque trovare un sigillo romantico. La dirigenza partenopea però sa già che il lavoro in sede di calciomercato non mancherà neppure questa volta. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, oltre a sostituire l’attaccante napoletano, e mentre si parla di un clamoroso ritorno di Jorginho in Italia, dovrà aggiungere anche un esterno mancino in rosa. Riguardo a quest’ultima posizione però sembra aver sistemato tutto con largo anticipo.

Napoli, c’è già la prima ufficialità: “Mathias Olivera è un nuovo calciatore azzurro”

I partenopei sono alle prese con la sostituzione di Faouzi Ghoulam. Il terzino sinistro algerino al termine della stagione sarà libero. Il suo contratto è infatti in scadenza. Numericamente, il Napoli deve trovare un sostituto per il calciatore africano.

Il rinforzo individuato è Mathias Olivera, uruguagio del Getafe. Il classe 1997 è già nel giro della nazionale Celeste e si sta mettendo in mostra in Liga. L’imminenza del suo trasferimento al Napoli è stata svelata da radio ‘Kiss Kiss’. L’emittente, attraverso il giornalista Walter De Maggio, ha fatto sapere che il laterale mancino è il primo rinforzo per la prossima stagione.

Già negli scorsi giorni, il presidente del Getafe Angel Torres ne aveva parlato ai microfoni della ‘Cadena Ser’: “Sappiamo bene che Mathias Olivera non resterà al Getafe per sempre, anzi sappiamo che il suo trasferimento in una squadra italiana è giù in fase avanzata”.

Sul calciatore si era mossa pure la Juventus ma a spuntarla è stato Cristiano Giuntoli che darà a Spalletti un’alternativa a Mario Rui.