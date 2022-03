“Ora è della Roma, ma…”: Juventus, arriva l’annuncio su Zaniolo

Arrivano novità riguardo l’interesse della Juventus per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. A parlare è il suo agente.

Che Nicolò Zaniolo sia uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione non è certo un mistero. Il club bianconero ha da tempo messo nel mirino il centrocampista della Roma. Il suo agente, Claudio Vigorelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito a Tuttomercatoweb.

“La Roma è un progetto bellissimo.” ha dichiarato l’agente a margine della Football Conference al Torre Ulisse Club. “La cosa bella è stato rivederlo in campo dopo il secondo infortunio. Non è semplice quando dopo un primo infortunio ne subisci un altro a pochi mesi di distanza.”

Poi il discorso si sposta inevitabilmente sul mercato, con Zaniolo che ha tanti estimatori: “Il futuro? Quello che sarà lo valuteremo con molta calma. Adesso ci sono altre cose in ballo, dobbiamo finire la stagione con la Roma. Dobbiamo finire bene il campionato e poi non dimentichiamoci che c’è anche l’Europa, con la Conference League in cui i giallorossi sono ancora in corsa.”

Zaniolo e l’ipotesi Juventus: “L’interesse di una big…”

il centrocampista della Roma non è un mistero che abbia tra gli estimatori anche la Juventus. La società bianconera sarebbe ben lieta di accogliere il giovane centrocampista italiano nella sua rosa. Anche qui l’agente cerca la via diplomatica, lasciandosi però sfuggire un certo piacere quando in ballo c’è l’interesse di grandi club.

“Fa piacere essere accostato a grandi club.” la chiusura dell’agente. “Di mercato si parla tutto l’anno e di certo un giocatore come Zaniolo ha seguito. Fa piacere, certo. Ma al momento dobbiamo ribadire che è un giocatore della Roma. Derby? Ci teneva tantissimo a giocarlo. L’importante però è che è stato vinto.”