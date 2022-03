Colpo di teatro Abramovich: sta già comprando un nuovo club

Il Chelsea rimane impegnato su più fronti e per il momento non sembra risentire di quanto sta accadendo ma Abramovich può consolarsi altrove

Il futuro del Chelsea rimane ancora in forte bilico. Per il momento i ‘Blues’ non sembrano risentire dell’incertezza societaria. Nello scorso weekend, la formazione di Thomas Tuchel ha superato il Middlesbrough nei quarti di finale della FA Cup. Il ‘Boro’, in precedenza, era riuscito a fare una vittima eccellente, imponendosi per 1-0 contro il Tottenham di Antonio Conte. Il Chelsea tuttavia non si è lasciato sorprendere e ha superato l’avversario con le marcature di Romelu Lukaku e Hakim Ziyech, entrambe arrivate nei primi 31 minuti.

Dopo la sosta per le nazionali, i londinesi dovranno rimanere concentrati sugli obiettivi. Non solo il campionato, nel quale i ‘blues dovranno sigillare un piazzamento in Champions League che sembra comunque assicurato, dunque, ma anche sulle coppe. Tutto ciò mentre le forti sanzioni dell’Unione Europea nei confronti del presidente Roman Abramovich continuano a essere pressanti. Il russo starebbe valutando una clamorosa idea.

Chelsea, Abramovich volge il proprio sguardo in Turchia: vendere i londinesi per acquistare il Goztepe

Roman Abramovich deve vendere il Chelsea a causa delle regole stringenti dell’Unione Europea e del Governo inglese anche a causa dei suoi stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin.

Il Chelsea cerca dunque un nuovo proprietario ma Abramovich potrebbe spostare i suoi ‘petroldollari’ altrove. Precisamente in Turchia. Questa è infatti la clamorosa indiscrezione avanzata dal quotidiano turco ‘Fanatik’. L’attuale proprietario del club londinese starebbe valutando l’acquisto del Goztepe e sarebbe già in trattativa con l’omologo della società ottomana, il dimissionario Mehmet Sepil.

Il Goztepe occupa il terzultimo posto della Superlig turca. A otto giornate dalla fine, la formazione ha 8 punti di ritardo dalla zona salvezza. In rosa al momento non presenta grossi nomi. Il calciatore più popolare è Franco Di Santo, 32enne italoargentino che nel corso della sua carriera ha vestito pure le casacche di Schalke e… proprio Chelsea.