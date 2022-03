“Se accade, club out dalla Serie A”: Juventus, l’annuncio gela i tifosi

La Juventus resta ancora nel mirino per la scelta di non venir meno all’impegno preso con la Superlega: l’annuncio però gela i tifosi

La Juventus è ancora nel mirino per il discorso legato alla Superlega. Andrea Agnelli, infatti, non intende fare marcia indietro sul progetto. Ma i vertici della FIGC e del UEFA continuano a non vedere di buon occhio la cosa. È così anche arrivato l’annuncio che ora spaventa i tifosi bianconeri.

Gabriele Gravina, presidente della FICG, ha rilasciato dichiarazioni importanti nel corso di un’intervista concessa a ‘La Repubblica’. Le sue parole hanno toccato il tema delle plusvalenze, che hanno riguardato diversi club di Serie A. Ma hanno anche fatto riferimento alla posizione della Juventus in merito all’idea della Superlega.

Secondo quanto dichiarato da Gabriele Gravina, dunque, ci sarebbe una possibilità secondo la quale il club bianconero potrebbe essere escluso dalla Serie A. Il suo annuncio non lascerebbe perciò tranquilli i tifosi, che potrebbero vedere la propria squadra messa fuori dal campionato italiano di massima serie.

Juventus, Gravina convinto: se la Superlega dovesse diventare realtà, i bianconeri sarebbero esclusi dalla Serie A

Come riferito quindi da Gabriele Gravina a ‘La Repubblica’: “La Superlega per ora è solamente un progetto. Però se dovesse accadere, che questa diventi una realtà concreta, allora la Juventus sarebbe out dalla Serie A. L’esigenza c’è ed è senza dubbio reale, ma questo tipo di risposta resta sbagliata”. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: “L’Italia deve migliorare le qualità della Serie A e farla diventare più attraente ai mercati esteri”.

Parole le sue che quindi puntano a un miglioramento, anche in risposta alle tante difficoltà che il campionato italiano riscontra. Soprattutto in termini economici. Gravina ha perciò poi anche fatto riferimento al caso plusvalenze: “Ora puntiamo a evitare che si faccia uno scambio di figurine. Dobbiamo eliminare questa possibilità sul piano sportivo. Non scompare però il problema su come un giocatore possa essere valutato. La giustizia lavora per risolvere questa difficoltà”.