“È della Juventus”: l’annuncio del presidente sorprende i tifosi

“È un giocatore della Juventus”: arriva l’annuncio del presidente che sorprende i tifosi della Vecchia Signora, in vista del prossimo calciomercato.

Giorni caldi per la Juventus, nonostante la sosta per le Nazionali avrebbe dovuto stemperare gli animi e le tensioni tra le fila dei bianconeri. E invece, l’addio annunciato di Paulo Dybala ha stravolto gli animi della piazza piemontese, in attesa di nuovi e importanti aggiornamenti.

Anche perché, nel frattempo, la Juve è chiamata a tutelarsi sul mercato. E i nomi per il dopo-Dybala sono tanti: da Zaniolo a Berardi, passando per i tanti nomi (più o meno plausibili) che si sono generati nelle ultime ore, tutti tengono sulla corda i tifosi della Vecchia Signora.

Il tutto, senza dimenticare il futuro dello stesso Dybala: sull’argentino sono diverse le squadre che stanno ragionando. Non solo l’Inter dell’ex Marotta, ma anche e soprattutto l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Juventus-Dybala, occhio all’annuncio del presidente dell’Atletico Madrid

‘Colchoneros’ che sono usciti (mica troppo) allo scoperto, con le parole pronunciate dal presidente Enrique Cerezo. Intervistato da ‘EFE’, il patron dell’Atletico Madrid ha fatto il punto sul futuro di Paulo Dybala e rotto un silenzio che i media osservavano da giorni.

“Cosa posso dire? Di certo Dybala è un grande calciatore. Detto questo, parliamo di un tesserato che non appartiene a noi. È della Juventus. Possiamo essere interessati, così come possiamo non esserlo… Vedremo nelle prossime settimane. Da qui ad agosto c’è ancora tanto tempo per poter approfondire”.

Un annuncio, quello di Cerezo, che sa di dribbling, ma che non nasconde l’interesse dell’Atletico Madrid. In attesa di capire se Simeone siederà ancora sulla panchina del Wanda Metropolitano, gli spagnoli non stanno con le mani in mano sul mercato.