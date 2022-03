Playoff Mondiali, l’Italia ha un nuovo rigorista? Mancini non lascia dubbi

Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Macedonia del Nord.

Domani sera l’Italia sarà impegnata nel primo match del play-off il Mondiale in Qatar del prossimo inverno contro la Macedonia del Nord. Una gara non semplice, viste anche le dichiarazioni dei macedoni che non vogliono certo passare come vittime designate e certamente daranno battaglia in campo.

Per questo il CT Roberto Mancini, nella conferenza stampa di oggi, ha predicato massima concentrazione e massima attenzione. Senza però mai dimenticarsi di essere i campioni d’Europa in carica. “Tutte le partite cominciano da 0-0 e durano 90′.” ha dichiarato il CT. “Noi siamo sempre quelli di otto mesi fa. Solo che è più semplice preparare un Europeo o un Mondiale rispetto al preparare una gara in mezzo alla stagione.”

Mancini poi è tornato sull’incubo del 2017 e sull’eliminazione per mano della Svezia negli ultimi spareggi per i Mondiali. “Non so se avere giocatori che hanno vissuto quel momento è un vantaggio o uno svantaggio a livello di morale. Di certo nel calcio non può andare sempre tutto o bene o male. Ha ragione Chiellini: dobbiamo essere concentrati e giocare a calcio, perché lo sappiamo fare bene.”

Italia, il rebus rigori: Mancini è sicuro

Arriva poi la domanda sul rigorista. Mancini non ha dubbi: “Jorginho dopo aver fallito i due rigori con la Svizzera ne ha segnati ben sette consecutivi con il club. Ha ritrovato la precisione. Non ci sarà un problema. Se arriva un rigore lo tireremo, semplice.”

Infine un passaggio su Palermo e sul pubblico del Barbera: “Lo stadio sarà tutto esaurito. Palermo ci ha sempre supportato e continuerà a farlo. La capienza al 100% è un fattore molto positivo, speriamo che si faccia sentire. Di certo spero che dopodomani saremo tutti felici e contenti.”