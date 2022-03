Partite fuori dall’Italia, De Laurentiis scatenato: Serie A, pronta la novità

Novità pronta da parte di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sulle partite di Serie A fuori dall’Italia

La Serie A è perennemente a caccia di investimenti. La vendita dei diritti tv è il principale introito dei presidenti dei club, anche se non genera le stesse cifre della Premier League e della Liga, soprattutto dall’estero. L’idea è quella di coltivare sempre di più il mercato asiatico con iniziative più o meno discutibili. Molto dipenderà anche dalla qualificazione della nazionale italiana per i Mondiali di Qatar 2022. Mancini ha vinto giocando benissimo Euro 2020, ma i Mondiali sarebbero la vetrina definitiva per l’eventuale salto di qualità.

Molto dipenderà da cosa succederà nella prossima settimana. L’ansia è palpabile sotto tutti i punti di vista. Anche se i vertici della Lega Serie A, negli ultimi mesi, hanno pensato a un torneo da disputarsi negli Stati Uniti d’America durante il mese del Mondiale. Anche senza nazionali. E Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha avuto un’idea abbastanza simile.

De Laurentiis e la Serie A all’estero

Secondo quanto riferito da Tuttosport, nel momento in cui l’ad della Serie A De Siervo sta cercando di organizzare l’evento negli USA, De Laurentiis vorrebbe farlo ad Abu Dhabi. Una sorta di Mundialito, che non farebbe fermare il calcio italiano visto lo stop del Mondiale. Ci sono difficoltà nell’affrontare le spese logistiche, infatti si è pensato a una prima parte in Italia e poi successivamente a un trasferimento negli Stati Uniti.

L’idea di De Laurentiis è quella di disputare alcuni match di campionato all’estero, ovvero negli Emirati Arabi Uniti. Le vendite dei diritti tv della Serie A in Medio Oriente non sono andate benissimo, con il ritiro di BeIn Sports. Il presidente del Napoli avrebbe anche individuato possibili finanziatori per sostenere, appunto, le spese. Si abbandonerebbe dunque la pista che porterebbe il campionato italiano negli USA.