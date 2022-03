Napoli, pioggia di milioni in arrivo: la decisione di De Laurentiis

Il Napoli riflette in vista della prossima sessione del mercato: in arrivo una ricca offerta per un gioiello, la decisione di De Laurentiis.

È ormai alle spalle, per il Napoli, la sconfitta patita per mano del Milan. Le due vittorie consecutive ottenute ai danni del Verona e dell’Udinese hanno infatti rilanciato le ambizioni di gloria della squadra di Luciano Spalletti che, alla ripresa del campionato, proverà a ridurre il gap che lo separa dai rossoneri.

Lo scudetto resta un obiettivo concreto, anche alla luce dell’ottima stagione disputata da Victor Osimhen: il nigeriano (autore delle due reti che hanno steso i friulani) ha totalizzato fin qui 15 gol e 4 assist in 25 presenze complessive tra Serie A ed Europa League. Numeri che gli hanno consentito di essere spesso determinante con la maglia azzurra e di finire nel mirino di alcuni top club della Premier League. L’Arsenal, ad esempio, si è mosso raccogliendo informazioni sull’attaccante.

In estate i Gunners diranno addio ad Alexandre Lacazette (al quale non verrà rinnovato il contratto), con il tecnico Mikkel Arteta che ha chiesto un sostituto all’altezza. Osimhen, inoltre, piace molto anche al Newcastle intenzionato ad avviare una rivoluzione tecnica sfruttando le risorse del Fondo Pif. I bianconeri già a gennaio si erano fatti avanti, senza però ottenere il via libera da parte del Napoli. A breve, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbe scattare il nuovo assalto sulla base di 100 milioni.

Napoli, Osimehn nel mirino della Premier League

Il Napoli dal canto suo attende l’eventuale arrivo di proposte. La dirigenza non ha intenzione di cederlo ma in presenza di offerte particolarmente interessanti dal punto di vista economico allora ci rifletterà, senza escludere la possibilità di farlo partire in modo tale da ottenere importanti risorse da reinvestire sul mercato.

Possibile, inoltre, l’inserimento del Manchester United che al termine dell’attuale stagione potrebbe salutare sia Cristiano Ronaldo che Edinson Cavani. Tutto in divenire quindi, con i partenopei che nel frattempo hanno iniziato a muoversi al fine di trovare un eventuale sostituto: Gianluca Scamacca è un obiettivo concreto, ma resta da battere la concorrenza di Milan ed Inter.