“Incontro con la dirigenza”: Inter, l’addio del big fa tremare i tifosi

Argentina chiama Argentina? L’Inter potrebbe vivere un clamoroso addio in estate: alla porta c’è l’insistenza dell’allenatore per il calciatore.

Nel mirino della critica nelle ultime settimane è finito il fronte offensivo dell’Inter. La squadra guidata da Simone Inzaghi, infatti, si sta dimostrando in un periodo di inefficacia sotto porta e ciò conduce alla necessità di rivedere le strategie offensive e anche di attendere il fisiologico periodo di flessione che vivono gli attaccanti.

I dubbi non hanno risparmiato nemmeno Lautaro Martinez. L’argentino è reduce da un periodo altalenante numericamente e infatti la mancanza dei suoi goal la squadra l’ha avvertita tutta. Ciononostante il talento non è in discussione, anzi i tifosi continuano a considerarlo l’emblema talentoso della rosa nerazzurra.

Mentre Lautaro è fermo ai box, poiché positivo al Covid-19, intorno al suo futuro si muovono diverse possibilità e una lo condurrebbe in Spagna.

Inter, occhio all’allenatore: disposto a tutto per Lautaro Martinez

Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, sulle tracce dell’attaccante argentino c’è il Cholo Simeone. L’allenatore argentino vorrebbe per sé all’Atletico Madrid il centravanti e a tal proposito si sarebbe già riuniti con la sua dirigenza. Insieme al club colchonero avrebbero discusso del possibile affare e Simeone pare abbia espressamente chiesto un sacrificio economico per il 10 argentino. Il desiderio appunta a costituire un tridente offensivo con Angel Correa e Joao Felix.

L’Inter non cede per meno di 60 milioni di euro, cifra ritenuta al momento eccessiva dagli spagnoli, ed è forte della volontà del calciatore di proseguire in rosa. Ciò fa tirare mezzo sospiro di sollievo ai tifosi dell’Inter rispetto al fatto che la cessione non sia certa né accadrebbe a cuor leggero. Tuttavia, i nerazzurri potrebbero prendere in grande considerazione l’idea per poter concludere affari in entrata, come il duo Scamacca-Frattesi e fare spazio in avanti a Dybala.