“Che vergogna”: Italia-Macedonia nel caos, l’episodio fa infuriare tutti

È finito da pochissimo il primo tempo del match tra Italia e Macedonia del Nord. La pressione degli azzurri è stata praticamente quasi costante ma il risultato è ancora fermo sullo zero a zero. L’episodio vissuto prima del fischio d’inizio però ha fatto infuriare molti telespettatori e tifosi.

Nel momento dell’inno intonato dai calciatori della Macedonia del Nord, quindi, non sono certamente passati inosservati i fischi dei presenti al Barbera di Palermo. Un atteggiamento antisportivo che molto spesso ha fatto discutere.

Un atteggiamento che, specialmente nell’ultimo periodo, appare più sbagliato che mai. Il comportamento di alcuni dei presenti, che allo Stadio di Palermo hanno fischiato gli avversari al momento dell’inno, è stato duramente contestato. Lo stesso Alessandro Alciato ha duramente condannato quanto avvenuto tramite il proprio profilo ‘Twitter’.

Italia-Macedonia del Nord, fischi al momento dell’inno intonato dagli avversari

L’atteggiamento arrivato dagli spalti al momento dell’inno della Macedonia del Nord non è piaciuto a molti. Com’è giusto che sia, dal momento che la sportività di vede anche in questo. Alessandro Alciato, allora, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha voluto condannare fermamente questo tipo di atteggiamento: “Fischi per l’inno della Macedonia del Nord: sono vomitevoli”.

Il pensiero andato per la maggiore su ‘Twitter’ è stato dunque quello di condanna. “Che vergogna quei fischi“, questo il pensiero che si è imposto tra la maggior parte dei tifosi azzurri. Un comportamento questo che è stato più volte respinto e condannato. Un comportamento che nel mondo del calcio e del tifo in generale non dovrebbe più esistere.