De Laurentiis spiazza i tifosi: Napoli, sacrificio economico e colpaccio

De Laurentiis è pronto a compiere un importante sacrificio economico pur di garantire a Spalletti un pilastro fondamentale per il Napoli

Uno dei grandi segreti del Napoli di Luciano Spalletti è la difesa. I partenopei hanno il sesto miglior attacco del campionato alle spalle di Inter (62), Lazio (58), Milan (56), Sassuolo e Hellas Verona (55) ma anche la miglior difesa, con appena 22 reti subite in 30 partite. Il rendimento degli azzurri fino a questo momento dunque è influenzato dall’ottimo fortino difensivo. Un bunker che Aurelio De Laurentiis vuole mantenere.

E per farlo, il presidente del Napoli sta pensando di realizzare un importante sacrificio economico. La prossima mossa del massimo dirigente, infatti, passa per l’impalcatura difensiva. Una scelta che inevitabilmente farà felice pure Luciano Spalletti, consapevole che per vincere le partite una forte arma è quella di non subire reti.

Napoli, De Laurentiis blinda Koulibaly: ingaggio oltre il tetto salariale e fascia di capitano

Il difensore senegalese con l’Udinese ha giocato la sua 310ima partita con la maglia del Napoli. Il calciatore è ormai un veterano e senatore della squadra partenopea e a fine stagione erediterà la fascia di capitano da Lorenzo Insigne. Tutto ciò riflette la sua importanza di Koulibaly per gli azzurri.

Il suo contratto è in scadenza nel 2023 ma Aurelio De Laurentiis, come scrive il ‘Corriere dello Sport’, ha intenzione di blindarlo. Anche a costo di un sacrificio economico. Il presidente del Napoli infatti potrebbe sfondare il tetto salariale per vincolare il calciatore dall’enorme valenza nei piani difensivi di Spalletti e non solo.

Il calciatore, anche in possesso del passaporto francese, compirà 31 anni il prossimo 20 giugno. Il precedente rinnovo del contratto è arrivato a settembre del 2018, quattro anni dopo il suo trasferimento al Napoli dal Genk per una cifra di circa 8 milioni di euro. Dopo un anno di assestamento, Koulibaly all’ombra del Vesuvio, si è imposto come uno dei migliori difensori in circolazione, stringendo un legame molto importante con la città, come ha avuto modo di ribadire in più circostanze.